زيادة عدد العيادات.. البعثة الطبية تفحص 2419 حاجا مصريا فى السعودية

ونوه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بتقديم خدمات الكشف الطبى وصرف العلاج لـ 2419 حاجا، وذلك من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس السبت، بينهم 857 حاجا تلقوا الخدمة فى عيادات البعثة بفنادق المدينة المنورة، و1562 حاجا فى فنادق مكة المكرمة.
وأشار إلى أن إجمالي الحالات المحولة للمستشفىات السعودية بلغ 23 حالة، خرجوا جميعا بعد تلقى الخدمة الطبية اللازمة، عدا 4 حالات مازالت تتلقى الخدمة، مؤكداً المرور اليومى على الحالات المحتجزة فى المستشفىات، ومتابعة الحالات التى خرجت من المستشفىات بعد التعافى.
ومن ناحيته، كشف الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، ورئيس بعثة الحج الطبية، عن أن عدد الحالات المصابة بأمراض تنفسية بلغ 27 حالة، بينهم 4 حالات كورونا، مؤكداً أن جميع الحالات مستقرة وتتماثل للشفاء.
وأضاف أن فرق البعثة قدمت 402 ندوة توعوية فى الفنادق وأماكن تجمعات الحجاج المصريين، حضرها 13 ألفا و864 حاجا، حيث تضمنت الندوات معلومات عن كيفىة الحفاظ على سلامة الغذاء، وكيفىة تجنب الإصابة بالأمراض المعدية فى الأماكن المزدحمة، وخلال تأدية المناسك.
جدير بالذكر أن البعثة الطبية المصرية للحج خصصت 3 أرقام هاتفىة لتسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية فى الأراضي المقدسة، بحيث يكون التواصل فى مكة المكرمة من خلال الرقمين:
9660545027145+
9660545053928+
وفى المدينة المنورة:
9660540341747+
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