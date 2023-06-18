الصحة: زيادة عيادات البعثة الطبية بالحج إلى 17 فى مكة والمدينة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة أعداد عيادات البعثة الطبية المصرية فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى 17 عيادة، بعد انتهاء إجراءات ترخيص 6 عيادات جديدة طبقا لاشتراطات وزارة الصحة السعودية.





وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف الطبى وصرف العلاج لـ 2419 حاجا، وذلك من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى مساء أمس السبت، بينهم 857 حاجا تلقوا الخدمة فى عيادات البعثة بفنادق المدينة المنورة، و1562 حاجا فى فنادق مكة المكرمة.

وأشار عبدالغفار إلى أن إجمالى الحالات المحولة للمستشفيات السعودية بلغ 23 حالة، خرجوا جميعًا بعد تلقى الخدمة الطبية اللازمة، عدا 4 حالات لا تزال تتلقى الخدمة، مؤكدًا المرور اليومى على الحالات المحتجزة فى المستشفيات، ومتابعة الحالات التى خرجت من المستشفيات بعد التعافى.

من جانبه، كشف الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، ورئيس بعثة الحج الطبية، أن عدد الحالات المصابة بأمراض تنفسية بلغ 27 حالة، بينهم 4 حالات كورونا، مؤكداً أن جميع الحالات مستقرة وتتماثل للشفاء.

وأضاف حسانى أن فرق البعثة قدمت 402 ندوة توعوية فى الفنادق وأماكن تجمعات الحجاج المصريين، حضرها 13 ألفا و864 حاجا، حيث تضمنت الندوات معلومات عن كيفية الحفاظ على سلامة الغذاء، وكيفية تجنب الإصابة بالأمراض المعدية فى الأماكن المزدحمة، وخلال تأدية المناسك.

يذكر أن البعثة الطبية المصرية للحج قد خصصت 3 أرقام هاتفية لتسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية فى الأراضى المقدسة، بحيث يكون التواصل فى مكة المكرمة من خلال الرقمين: 9660545027145+، 9660545053928+ ، وفى المدينة المنورة 96605403417