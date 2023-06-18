السيسى خلال استقباله مالك عقار: مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السودانى والوفد رفيع المستوى المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع فى السودان فيما يتعلق بمسار الأزمة الراهنة، وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة، وعلى النحو الذى يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، فضلا عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة، كما أشاد بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة، للحفاظ على سلامة واستقرار السودان فى ظل المنعطف الحرج الذى يمر به، ومن بين ذلك استقبال أبناء السودان فى وطنهم الثانى مصر، معربا عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية بأسرها.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس أكد خلال اللقاء أن مصر كانت، وستظل دائما، سندا وعونا للسودان الشقيق، خصوصا خلال الظروف الدقيقة التى يمر بها، أخذا فى الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التى تجمع البلدين الشقيقين.

وأكد الرئيس، أن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل، وبدء عملية الحوار السلمى بما يفضى إلى تحقيق إرادة الشعب السودانى فى الأمن والاستقرار والتنمية، هى الأولويات التى ينبغى تكثيف الجهود من أجل تنفيذها، مؤكدا قيام مصر ببذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمى، ودعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته، ووحدة وسلامة أراضيه.