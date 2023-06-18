محافظ المنيا يشدد على مواصلة إزالة التعديات بالبناء العشوائى

وأكدت المحافظة - فى بيان - أن الوحدات المحلية بمراكز المحافظة واصلت حملاتها ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار من إزالة 22 حالة تعد على أراضى زراعية وبناء بدون ترخيص منها 12 حالة على أراضى زراعية إلى جانب إيقاف حالتين بناء بدون ترخيص وإيقاف حالة بناء دون ترخيص وإزالة 5 حالات تعد على أرض زراعية بقرى شلقام وساقولا.
وأضافت المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة تمكنت من إزالة 9 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بقريتى التحرير وكفر الصالحين التابعتين لمجلس قروى برطباط، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وفى مركز المنيا نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 11 حالة تعد منها 3 حالات على أراضى زراعية بقرية بنى أحمد الغربية وحالتان على أملاك دولة بقرية طوخ الخيل وإزالة حالة بقرية البرجاية و5 حالات تعد على أراضى زراعية بقرية تلة.
كما قامت الوحدة المحلية بسمالوط بحملة إزالة مكبرة بقرى قلوصنا والجزائر ودفش وأسفرت عن إزالة 7 حالات تعد على الأراضى الزراعية وحالة بحى جنوب المدينة، وتم الإزالة على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.. وفى مطاى نفذت الوحدة المحلية حملة لإزالة التعديات وأسفرت عن إزالة 3 حالات تعد بالبناء خارج الحيز العمرانى منها حالة بحى غرب المدينة وحالة بعزبة شاكر وحالة أخرى على أرض زراعية بعزبة نخلة بمجلس قروى إبوان.
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