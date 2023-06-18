الداخلية: تأشيرة سياحية جديدة بـ 700 دولار لمدة 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - وقالت الداخلية إنَّ أبرز التسهيلات استحداث تأشيرة دخول جديدة للأجانب متعددة السفرات صالحة لمدة 5 سنوات تسمح لحاملها بالإقامة لمدة 90 يومًا فى السفرة الواحدة بقيمة 700 دولار أمريكى، مع استمرار الرسوم المقررة على التأشيرات المعمول بها حاليًا.

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