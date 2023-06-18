وزارة العمل: تحويل مستحقات الضمان الاجتماعى لـ31 مصريا غادروا الأردن نهائيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، أن مكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة بالسفارة المصرية، بالعاصمة الأردنية، عمان، أكد تحويل القائمة الـ129 من مستحقات الضمان الاجتماعى لـ31 عاملا مصريا، غادروا الأردن نهائيا، وذلك استكمالا لما تم تحويله سابقا.





وجاء فى البيان الصحفى، أن حسن شحاتة، وزير العمل، تلقى تقريرا من الملحق العمالى، بمكتب التمثيل العمالى بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كل معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا. وأضاف الملحق العمالى، أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان.

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