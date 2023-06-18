الداخلية: غرفة عمليات مجهزة بالمدينة المنورة لتلبية احتياجات حجاج القرعة

جدة - نرمين السيد - حرصت وزارة الداخلية المصرية، من خلال غرفة عمليات مجهزة كليا، ومدعمة بالتقنيات الحديثة، على متابعة وتلبية جميع احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كل السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج.





يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الداخلية، ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444 هـ.

ويعمل الضباط والأفراد على مدى الـ24 ساعة من أجل التسهيل والتيسير وإنهاء كل الإجراءات، فضلا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم، واستقبال الشكاوى والتعامل الفورى معها.

كما تحتوى الغرفة على قسم للأدلة الجنائية، للتعرف على بصمات أى حاج مجهول الهوية، من خلال الربط بين القسم وإدارة الأدلة الجنائية بمصر، وتقديم كل الخدمات الخاصة بالحقائب المفقودة.

وتضم الغرفة قسم الحاسب الآلى الخاص بتسجيل بيانات جميع حجاج بعثة الحج الرسمية إلكترونيا، وكذا تخصيص غرف لذوى الاحتياجات الخاصة.

وسهلت البعثة دخول الحجاج للروضة الشريفة من خلال التنسيق المسبق وحجز مواعيد الزيارة، كما يتم مرافقتهم من خلال مجموعة من الضباط لتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم.

وتوفر للبعثة كل الخدمات الطبية من خلال قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المصرية، تنسيقا مع البعثة الطبية المصرية، لمتابعة الحالات المرضية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لضيوف الرحمن من خلال العيادات الطبية الموجودة بكل فندق.

ويصاحب بعثة وزارة الداخلية، عدد من الأئمة والوعاظ، وذلك لتقديم شرح كامل عن مناسك الحج، والرد على استفسارات وأسئلة الحجاج، كما تضم البعثة عناصر من الشرطة النسائية لتقديم المساعدة للسيدات من كبار السن والمرضى واصطحابهم لزيارة الروضة الشريفة.