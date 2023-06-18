رئيس مجلس الدولة يفتتح فرعًا جديدًا بمحافظة الغربية

جدة - نرمين السيد - افتتـح المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، فرعًا جديدًا لمجلس الدولة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، بحضور أعضاء المجلس الخاص، وجمع من مستشارى مجلس الدولة.





وشهد الافتتاح حضور الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والمستشار العسكرى لمحافظة الغربية، وممثلى إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وقدم "رحمى" التهنئة لمستشارى مجلس الدولة بمناسبة افتتاح الفرع الجديد، وأعرب والوفد المرافق له عن خالص أمنياته بمزيدًا من الرُقى والتقدم لمجلس الدولة.

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