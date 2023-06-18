«إكسترا نيوز» ترصد آخر تطورات استقبال مصر للعائدين من السودان «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قال أحمد عبدالرازق، مراسل "إكسترا نيوز" من ميناء أبو سِمبل، إن معبر قُسطل البرى، لا يزال يستقبل الوافدين من السودان، والذين تجاوز عددهم حتى الآن 240 ألف وافد من 25 جنسية، مُشيرًا إلى أن المعبر يستقبل الوافدين وفقًا للضوابط والمعايير التى وضعتها الدولة المصرية.





وأضاف "عبدالرزاق" خلال مداخلة مع الإعلامية حور محمد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية أدركت منذ اللحظة الأولى خطورة ما يحدث فى السودان، ودفعت بالعديد من الخدمات والجهود إلى المعابر المصرية الحدودية وموقف كركر الدولى. وتابع "عبدالرازق"، أن من بين الخدمات التى قدمتها الدولة المصرية للوافدين، هى الدفع بعدد أكبر من موظفى الهجرة والجوازات والتوثيق، لتيسير الإجراءات فى المعبرين، بالإضافة إلى الدفع بعدد من سيارات الصراف الآلى لتيسير المعاملات المالية، فضلًا عن توفير عدد من المكالمات الدولية المجانية.

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