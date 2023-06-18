مراجيح وتنورة ومسرح العرائس.. حفلات لتنشيط السياحة فى الغردقة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تحرص الفنادق والمنتجعات السياحية فى مدينة الغردقة على تنشيط السياحة على شواطئ الغردقة بكافة السبل لجذب النزلاء وزيادة عدد السياح الأجانب من مختلف الجنسيات حول العالم، وأيضا المصريين.





ونظمت الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة «مولد شعبي» للسائحين من نزلاء الفنادق يضم صور وفقرات تمثل جميع المحافظات وفقرات فنية مختلفة و متنوعة من ألعاب المولد مثل ألعاب السيرك، والمراجيح، والتنورة ومسرح العرائس، وركوب الخيل وفلكور شعبى، ورقص بالطبل و المزمار البلدى، وسط فرحة واستمتاع وتفاعل السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية.

لاقى ذلك قبول وإعجاب السائحين والذين تفاعلوا بالرقص على أنغام الموسيقى والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى مما يساهم فى تنشيط السياحة وعمل جذب سياحى لمدينة الغردقة.

وقال نبيل حسين الخبير السياحى إن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهى وعمل كل ما هو جديد لجذب السائحين على الشواطئ، وأن فكرة المولد جاءت بغرض تعريف السياح الأجانب بالعادات والتقاليد المصرية والمناسبات والاجتماعية، خاصا السائح الأجنبى دائما شغوف بمصر والمصريين ومعرفة عادات وتقاليد الشعب المصرى وكيفية الاحتفال بالأعياد والموالد وحفلات الخطوبة وحفلات الزواج.

وحرص السياح الأجانب على المشاركة فى الفعاليات التراث الشعبى المصرى من جنسيات مختلفة من المانيا و التشيك والنمسا وايطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا و سلوفاكيا بولند والتشكيك و سلوفاكيا والنمسا ولوكسمبرج.