الصحة: تسجيل بيانات 56 ألفا و127 مواطنا فى مبادرة الكشف وعلاج الأورام

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل بيانات 56 ألفا و127 مواطنا فى الاستبيان الإلكترونى، الخاص بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والذى يتم من خلاله استهداف المواطنين لتلقى خدمات الكشف المبكر فى الوحدات الصحية والمستشفيات.





جاء ذلك خلال الأسبوع الأول من عمل المرحلة الأولى من المبادرة، التى انطلقت الأحد 11 يونيو الجارى، بمحافظات «الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، جنوب سيناء» وتستهدف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تحويل 1230 مواطنا لإجراء أشعة مقطعية منخفضة الشدة للكشف عن أورام الرئة، كما تم تحويل 6440 مواطنا لإجراء اختبار تحليل الكشف المبكر عن أورام القولون، وتحويل عدد 1219 مواطنا، لإجراء الاختبار النوعى للكشف المبكر عن أورام البروستاتا، وتحويل 417 مواطنة، لإجراء اختبار الكشف عن أورام عنق الرحم، بالإضافة إلى تقديم خدمة مشروع الإقلاع عن التدخين لـ1280 مواطنا، من خلال جلسات المشورة.

وأضاف «عبدالغفار» أن المبادرة تستهدف المواطنين من سن 18 عاما فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام فى المراحل المبكرة، مما يساهم فى تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادى على المريض والدولة، نتيجة تشخيص الأورام فى المراحل المتأخرة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحصول على خدمات المبادرة يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان إلكترونى، بالرقم القومى أو جواز السفر، للإجابة على عدد من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التى تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف للكشف عنه لدى المواطن.

وتابع «عبدالغفار»، أنه بعد معرفة المرض المستهدف للكشف عنه لدى المواطن، يتم التحويل إلى المستشفيات والوحدات التى تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفى حالة سلبية الفحص، يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية، أما فى حالة إيجابية الفحوصات، يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن خدمات المبادرة تشمل إحالة المرضى من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكترونى للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة، وذلك سعيا نحو مجتمع خال من الأورام السرطانية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات من خلال الموقع الإلكترونى:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعى (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن)، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن للمبادرات الرئاسية التابعة لـ«100 مليون صحة» على الرقم 15335.