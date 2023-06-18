وزارة النقل تبدأ تجارب الأتوبيس الترددى BRT أعلى الطريق الدائرى "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 يونيو 2023 06:30 مساءً - بدأت وزارة النقل أعمال تجارب الأتوبيس الترددى BRT أعلى الطريق الدائرى، المقرر تشغيله قريبا على الطريق، ليكون بديل للميكروباص، وذلك لمقارنة ارتفاع ارصفة المحطات مع ارتفاع الاتوبيس، حيث سيمر الاتوبيس بوسط الطريق الدائرى، وتم تخصيص حارة مرورية له بكل اتجاه سيتم فصلها عن حركة مرور السيارات مع بدء التشغيل.

تجارب الأتوبيس الترددى

تستعد وزارة النقل لتشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي الترددي BRT، والذى يعمل لأول مرة فى مصر، وسيتم تشغيله علي الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات، ومن المقرر تشغيل الأتوبيس يونيو القادم، حسب ما أكدته وزارة النقل، حيث يتم تصنيع الأتوبيس محليا، ضمن خطط الدولة لتوطين الصناعة، ويعمل الأتوبيس بالطاقة الكهربائية للحفاظ على البيئة.

وتأتى خطة تشغيل الأتوبيس الترددى الجديد، بعد توسعة وتطوير الطريق الدائرى، ليصبح 7 حارات فى الاتجاه الواحد بدلا من 4 فقط، حيث تم تخصيص حارة مرورية بكل اتجاه، للأتوبيس، وستكون بوسط الطريق ومنعزلة عن مسار السيارات الأخرى، ما يعطى الأتوبيس ميزة السرعة وتحديد وقت الوصول للمحطات المنتشرة على الطريق الدائرى والجارى تنفيذها حاليا بطول الطريق.

وتشمل خطط وزارة النقل الخاصة بتطوير الطريق الدائرى، منع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائرى ومنع تحميله من الطريق، مع إنشاء طريق للخدمه على جانبى الطريق الدائرى - أسفل الطريق - بعرض 10 أمتار فى الاتجاه الواحد، مع تشغيل الاتوبيس الترددى أعلى الطريق الدائرى، وتشجيع المواطنين علي تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال انشاء ساحات انتظار للسيارات الملاكى أسفل كل محطة للاتوبيس الترددى، استهداف استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة تتمثل فى الاتوبيس الترددى الجديد.