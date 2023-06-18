الرئاسة المصرية لـcop 27 تعلن دعمها للإمارات فى قيادة قمة المناخ المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأشاد أبو المجد، بجهود رئاسة COP28، بما فى ذلك التواصل المكثف للدكتور الجابر، وأكد ثقة رئاسة COP27 الكاملة فى قدرة رئيس مؤتمر الأطراف فى الإمارات العربية المتحدة المعين على تعبئة جميع الأطراف وأصحاب المصلحة من غير الأطراف.

ولفت إلى أن الرئاسة المصرية COP27 لديها وستواصل تقديم دعم ومساعدة لا بأس إلى رئاسة COP28 القادمة؛ لأنها تشرك أصحاب المصلحة حول الهدف المشترك المتمثل فى المزيد من الطموح فى التخفيف والتكيف وتقديم الدعم.