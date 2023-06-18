بشعار نحن نعيش لأنك تعطى.. الرعاية الصحية تشارك بيوم المتبرعين بالدم

جدة - نرمين السيد - شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، منظمة الصحة العالمية بفعاليات الإحتفال الرسمى باليوم العالمى للمتبرعين بالدم، والذى يُقام فى مثل هذا الوقت من كل عام، وذلك بكافة محافظات التأمين الصحى الشامل.





وأوضح بيان الهيئة:تحت شعار "نحن نعيش لأنك تعطى"، تم إطلاق مبادرة داخل منشآتها بمحافظات التأمين الصحى الشامل الأربع "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية،جنوب سيناء" للاحتفاء بالأفراد المتبرعين بالدم وتوجيه الشكر إليهم وتشجيع عدد أكبر من الناس كى يصبحوا متبرعين جددًا، كما تم إطلاق ندوات توعوية بالمحافظات لقادة الرأى وقيادات المجتمع المدنى لحشد وتحفيز الأفراد وتوعويتهم بأهمية التبرع بالدم.

وتابع البيان: تهدف فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمتبرعين بالدم، إلى تشجيع الأشخاص المتمتعين بصحة جيدة على التبرع بالدم بانتظام وبقدر ما يكون تبرعهم مأمونًا وممكنًا لتغيير نوعية حياة المرضى المعتمدين على نقل الدم، وإبراز الدور الحاسم للتبرع المنتظم بالدم والبلازما طوعًا ودون مقابل فى ضمان حصول جميع الناس على مشتقات الدم المأمونة.

واستكمل البيان، يُعد الدم ومشتقاته من الموارد الأساسية للتدبير العلاجى الفعّال للكثير من الحالات المرضية مثل النساء المُصابات بالنزيف المرتبط بالحمل والولادة، والأطفال المصابين بفقر الدم والمرضى المصابين باضطرابات الدم والنخاع العظمى، واضطرابات الهيموجلوبين الوراثية، وضحايا الحوادث والمرضى الذين يخضعون لعمليات طبية وجراحية متقدمة.

وأكد البيان على السعى الدؤوب لكافة المعنيين بالشأن الصحى لإبراز أهمية التبرع بالدم لما يسهم به فى الوقاية من بعض الأمراض، فيما تسهم المواظبة على التبرع بالدم، فى التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات وتنشيط النخاع العظمى لإنتاج خلايا دم جديدة والإطمئنان على صحة المتبرع وإنقاذ حياة الأخرين.