محافظ قنا يستعرض المقترح النهائى لتنفيذ الكورنيش الجديد غرب النيل

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، أن الكورنيش الجديد سوف يكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة ونقطة التقاء لحركة السياحة النيلية العابرة، المتجهة إلى معبد دندرة، بما يُسهم فى الترويج للمحافظة سياحيا، وجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد للاطلاع على المقترح النهائى لتنفيذ الكورنيش الجديد غرب النيل بمدينة قنا بطول 200 متر، وذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه، ولفت المحافظ إلى أنه سيتم طرح تنفيذ الكورنيش، فور الانتهاء من وضع التصميم والتصور النهائى له. وتم عرض فيديو لماكيت الكورنيش، يتضمن المرسى النيلى والممر، والجدارية التى تحوى نقوش مصرية قديمة مستوحاه من معبد دندرة، وبوابة خروج ودخول المرسى. ووجه المحافظ، بضرورة اختيار فنانين محترفين لتنفيذ هذه النقوش على الجدارية، لضمان إنتاج لوحات للطقوس الدينية للقدماء المصريين ذات جودة عالية، وإضفاء مظهر جمالى وحضارى للكورنيش الجديد.

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