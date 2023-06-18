الرعاية الأسقفية تنظم حملة تشجير بمدينة السلام (صور)

ذكرت الكنيسة الأسقفية، فى بيان لها اليوم، أن رئاسة الحى وفرت للمركز مجموعة كبيرة من الأشجار المثمرة للحد من غاز ثانى أكسيد الكربون والحفاظ على البيئة، إذ تم زراعة أشجار الزيتون الجوافة والليمون حول منازل الجيران والمركز وبمشاركة الشباب والأطفال والنساء فى المنطقة المحيطة.
يآتى هذا النشاط ضمن مجموعة مبادرات تسعى إليها الكنيسة الأسقفية لإيمانها للحد من التلوث البيئى من خلال زراعة النباتات وتحسين الهواء المحيط وذلك خلال مجموعة من الفعاليات التى قامت بها الكنيسة الأسقفية منذ انتهاء قمة المناخ cop 27.
مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير)، هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.
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