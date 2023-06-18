هيئة الدواء المصرية تستقبل وفدا من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - عقدت هيئة الدواء المصرية، اليوم، اجتماعا مع أعضاء مجلس بحوث الدواء التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حيث ترأس الاجتماع الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك بحضور الدكتور حسين إبراهيم إسماعيل الصباغ، مقرر المجلس، والدكتور إيهاب سعيد إبراهيم الدسوقى، أمين المجلس، وأعضاء مجلس بحوث الدواء، وممثلين عن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور مدحت الغباشى، مستشار رئيس الهيئة لشئون المعامل الرقابية والمرجعية (حضورا افتراضيا).





تضمن الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الهيئة ومجلس بحوث الدواء، حيث أشار الدكتور أيمن الخطيب إلى دور الهيئة فى تطوير صناعة الدواء المصرية وتوطين أحدث التكنولوجيات العالمية، وأهمية البحــث العلمــى فــى صناعة الــدواء المصريــة، وكذلــك ســبل دعـم ومساندة المراكز البحثية والجامعات فـى البحـث والتطويـر، وتطرق إلى الحديث عن إنجازات الهيئة، وحصولها على الاعتمادات الدولية، وذلك تكاملا ومواكبة مع أحدث المعايير والمستجدات العالمية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى هيئة الدواء المصرية. وأوضح الدكتور مدحت الغباشى، مستشار رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون المعامل الرقابية والمرجعية، أهمية تعزيز أوجه التعاون بين هيئة الدواء المصرية ومجلس بحوث الدواء وشركاء الصناعة، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفنى من قبل هيئة الدواء المصرية، ليكون بمثابة ذراعــا قويــا للاسـتثمار الدوائى فى مصر، كما أكد أيضا أن امتلاك القدرة والإرادة القوية هو انعكاس لوجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أحدث المعايير والمرجعيات العلمية العالمية. شهد اللقاء أيضا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية نحو إعداد وإصدار الدستور الدوائى المصرى فى نسخته الخامسة، وعقب الاجتماع، تم دعوة السادة أعضاء مجلس بحوث الدواء لجولة تفقدية للمعامل المرجعية بالهيئة، والتعرف على أحدث الأجهزة العلمية والتجهيزات المعملية المتواجدة بها ودورها فى تطوير صناعة الدواء المصرية. جاء ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التواصل مع الجهات العلمية والبحثية، والعمل على تطوير صناعة الدواء الوطنية، وتعزيز أوجه التعاون مع كل مؤسسات الدولة.

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