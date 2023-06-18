حزب حماة الوطن يهدى الرئيس السيسي والشعب المصرى أغنية "مشينا في طريق"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 يونيو 2023 07:28 مساءً - أهدى حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، أغنية "مشينا في طريق" وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو.

ووجه حزب حماة الوطن الشكر للمطرب محمد نور على أدائه للأغنية، وكذلك وجه الشكر الأمانة المركزية للتنظيم بالحزب.

ووفقا للأغنية التي بثها حزب حماة اولطن تقول كلماتها :"أنا مصري بحب بلدي وأهلها، عايش عشانها ومعنديش أغلى منها، مشينا في طريق، هنكمله دي بلدي وكتفي في كتفها، اللي أقدر عليه، أنا هعمله وإن مت أموت على أرضها".