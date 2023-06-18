أبو الغيط يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربى الإفريقى

جدة - نرمين السيد - اختتمت الدورة الـ (57) لمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية أعمالها اليوم الموافق 18/6/2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السيد الأمين العام أحمد أبو الغيط وعضوية كل من الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق السفير محند لعجوزي والسادة السفراء وممثلي الدول العربية أعضاء مجلس الإدارة من كل من الجزائر - فلسطين- جمهورية القمر- ليبيا- مصر- المغرب – موريتانيا، بالإضافة إلى ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، حيث تم استعراض البنود المدرجة في جدول أعمال الدورة والتي تمثل نشاط الصندوق، والموقف المالي، والحساب الختامي لعام 2022، ومشروع موازنة الصندوق عن العام 2024.





أكد جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، على أهمية الدور الذى يقوم به الصندوق كأداة فعالة للعمل "العربى- الإفريقى"، والذى يأتى داعماً ومكملاً للأهداف الإستراتيجية العليا التى تسعى الجامعة ودولها الأعضاءإلى تحقيقها مع الأشقاء فى إفريقيا، خاصة فى ضوء الحاجة للحفاظ على متانة العلاقات العربية-الإفريقية، وفى ظلقرب انعقاد القمة العربية الإفريقية القادمة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح المتحدث أنَّ الأمين العام أكد خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون العربى الإفريقى وأهمية حث الدول الأعضاء على سداد مساهماتهم فى موازنة هذا الجهاز الذى تم إنشاؤه من قبل القادة العرب سنة 1974 أثناء القمةالعربية السابعة التى عقدت بالرباط، وذلك حتى يتسنى له الاستمرار فى أداء مهامه المناطة به على الشكل المأمولوالمنتظر منه، وأن عمل الصندوق يأتى داعماً بل مكملاً للأهداف الاستراتيجية العليا التى تسعى الجامعة ودولهاالأعضاء إلى تحقيقها مع أشقائها فى أفريقيا، وخاصة فى هذه المرحلة التى تشهد توسعاً فى العلاقات الإسرائيليةالأفريقية ومحاولات إسرائيل المنهجية لتوظيف هذه العلاقات لإحداث شرخ فى العلاقات العربية الأفريقية، وإضعافالتضامن الأفريقى مع القضايا والأولويات العربية، والتأثير على أنماط تصويت الدول الأفريقية على القرارات ذات الصلةبالقضية الفلسطينية فى الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية.

كما أوضح المتحدث أن الأمين العام عبّر، خلال الاجتماع، عن قلقه من الصعوبات المالية التى تواجه الصندوقوالمتمثلة فى عزوف الدول الأعضاء عن سداد مساهماتها فى موازنته، وطلب من أعضاء مجلس الإدارة حث دولهم علىسرعة سداد مساهماتهم فى موازنة الصندوق.

وقال المتحدث أن السادة السفراء أعضاء مجلس الإدارة أكدوا خلال أعمال الدورة على ضرورة بذل المزيد من العنايةبالصندوق وتقديم كل أوجه الدعم له وفى مقدمتها سداد مساهمات الدول فى ميزانيته، خاصة فى ظل تراجع الدورالعربى فى إفريقيا، وتغلل أطراف أخرى فى القارة الإفريقية عبر آلات مختلفة.

وأشار المتحدث إلى أنه بالرغم من هذه الصعوبات إلا أن الصندوق تمكن، خلال العام الدراسى 2022-2023، من تنفيذ24 دورة تدريبية لصالح 600 متدرب إفريقى من مختلف الدول الإفريقية فى مجالات متعددة كالطب والهندسة والزراعةوالبترول والتعدين والتمريض، بالإضافة إلى تقديم 98 منحة دراسية لطلاب من 25 دولة إفريقية بالجامعات العربية،كما يعتزم الصندوق تنظيم 35 دورة تدريبية خلال العام الدراسى القادم 2023-2024، وتقديم 100 منحه دراسيةللطلاب الأفارقة بالجامعات العربية، حيث يحظى الصندوق باحترام وتقدير الدول الإفريقية نظير جهوده المقدرة، ويقومبهذه الأنشطة بإمكانيات أقل من 10% من الموازنة المعتمدة له.