عاجل.. دار الإفتاء تعلن رسميًا أن غدًا الإثنين أول أيام شهر ذى الحجة

جدة - نرمين السيد - استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذى الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن عشر من شهر يونيو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.





وقالت دار الإفتاء إنه بناءً على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية رقم ( 170 / هـ ) فقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذى الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا. وأضافت الإفتاء أنه على ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر يونيو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذى الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا. وتقدمت دار الإفتاء بهذه المناسبة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتمنت له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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