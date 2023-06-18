ماتت فى سبيل عملها.. قصة وفاة مدرسة داخل لجنة ثانوية عامة بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - كعادتها، نامت مبكرًا ووضعت رأسها على وسادتها ليلًا ونامت عميقًا، ثم استيقظت وبدأت تتوضأ لأداء الصلاة، وعقب الانتهاء منها تناولت الفطار مع أسرتها وبعدها ذهبت إلى عملها فى داخل إحدى لجان الثانوية العامة بمدرسة سيرا نبراوى بالتجمع الخامس.





المُدرسة أمل فتحى عبدالله عبيد، لم تبخل يومًا بعلمها على تلامذيها، لفظت أنفاسها الأخيرة داخل إحدى لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة نتيجة أزمة قلبية حادة بعد توزيعها ورق الامتحانات، وجرى نقلها إلى مستشفى القاهرة الجديدة فى محاولة لإسعافها لكن وافتها المنية.

"أسرة المعلمة"، بعد علمها فور وفاة فقديتها تواصلت مع بعض أصدقائها لمعرفة ما حدث ليجيبوا عليها أنها أصيب بحالة إعياء شديد ثم توفيت.

كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، كرم عبد اللاه رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة، بالتوجه إلى المستشفى لمساندة أسرة المعلمة فى مصابهم الأليم، خلال هذه الظروف الصعبة، وتقديم كل الدعم، وسرعة صرف مستحقاتها المالية وتسليمها لأسرتها.

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.