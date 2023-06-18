صندوق تحيا مصر ينظم أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية بالأسمرات (صور)

جدة - نرمين السيد - نظم صندوق تحيا مصر أكبر حملة "كساء" للأسر الأولى بالرعاية فى مدينة الأسمرات استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لتوفير ملابس العيد والأحذية والإكسسوارات وألعاب الأطفال والأدوات المنزلية بالمجان من خلال معرض مبادرة "دكان الفرحة"، مع توزيع مواد غذائية ولحوم على الأسر من خلال مبادرة "بالهنا والشفا"، وتجهيز 100 فتاة من الأولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج اللازمة لتأثيث المنزل، وتوفير كراسى كهربائية وكراسى متحركة لرعاية ذوى الهمم.





وشهد الاحتفالية خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بحضور اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، وعدد من رجال الأعمال والفنانين وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

ومن جانبه، أكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على الجهود الكبيرة التى توليها القيادة السياسية لتوفير الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

وذكر محافظ القاهرة أنَّ صندوق تحيا مصر هو صندوق دعم الخير فى كافة المجالات، ويقدم مبادرات الخير فى كافة أرجاء الجمهورية.

وأشاد محافظ القاهرة بدور صندوق تحيا مصر فى دعم اقتصاد مصر ومبادراته التى تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ، فضلا عن إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد محافظ القاهرة أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التى تبرز إهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم فى خلق جيل قوى نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء، وذكر محافظ القاهرة أن حى الأسمرات يعد نموذج يدرس فى العالم ومعجزة مصرية، وأن هذا الحى بكل مفرداته كان له بالغ التأثير على الأسر المقيمة فيه خاصة المرأة والطفل

وأشار "عبدالعال" إلى سعى الدولة لخلق مجتمع متكامل الخدمات لمواطنى المناطق العشوائية وغير المخططة ، مشيرًا إلى أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل وهو ما ساعد على إتاحة الفرصة للعديد من أبناء الأسمرات فى إبراز مواهبهم والحصول على مراكز متقدمة فى عدة رياضات .