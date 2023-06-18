شكرى وبوريل يؤكدان على أهمية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد عقب لقائه مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية.

وأضاف وزير الخارجية، أن الجانبان ناقشا جميع مناحى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، خصوصا فى مجال الطاقة والربط بين مصر والدول الأوروبية، ومنها القضية الفلسطينية والعمل سويا لإنهاء الصراع، وأيضا آخر تطورات الوضع فى السودان وليبيا.

وتابع شكرى، أنه شرح التطورات الجارية فى مصر، وجهود الحكومة لتنفيذ التزاماتها فى الدستور، بشأن حقوق الإنسان.

ولفت وزير الخارجية، إلى أن الاتحاد الأوروبى الشريك الاقتصادى الأول لمصر، وأن التنمية فى مصر، تخدم الاتحاد لأنه يحد من الهجرة غير الشرعية، وأن تكون مثل لدور التنمية فى تحقيق الاستقرار.

من جانبه، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الجانبان، خلال اللقاء تناولا العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن علاقات مصر والاتحاد الأوروبى تجلب منافع للطرفين، وأن هناك محاولات لتوسيع العلاقات وتطورها.