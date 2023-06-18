الحياة اليوم- نائب محافظ المنيا: لولا ثورة 30 يونيو ما كان كل ما يحدث الآن

جدة - نرمين السيد - وقال "محمود"، خلال حواره مع الاعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه قادم من خلفية علمية أكاديمية حينما تولى منصب نائب المحافظ، مضيفًا: "لولا ثورة 30 يونيو ما كان كل ما يحدث الآن، وشعرت بالقلق عندما توليت منصب نائب محافظ المنيا، خاصةً وأن تخصصى علمى بحت".

وتابع أنه حقق انجازات علمية فى مجاله بشهادة الأماكن التى كان يعمل فيها ثم تحول لمجال مختلف وهو الادارة المحلية، لافتًا إلى أن كل خلفيته عن الإدارة المحلية كان السماع عما يتعرض له هذا الملف.

وأوضح نائب محافظ المنيا، أن الادارة المحلية عصب الحياة فى مصر ووزير التنمية المحلية أحد أهم وزراء الحكومة فى مصر، مؤكدًا أن المواطن المصرى منذ خروجه من بيته يكون فى حضن الإدارة المحلية.