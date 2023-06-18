وزير التعليم يشهد حفل اعتماد الدفعة الثانية من مدربى أنشطة التوكاتسو

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن سعادته بالمشاركة فى تخريج دفعة جديدة من مدربى التوكاتسو بعد اعتمادهم.

ولفت إلى أنه بموجب اتفاقية "الشراكة المصرية اليابانية فى التعليم"، للاستفادة من تجربة اليابان الناجحة فى التعليم العام والفنى، يتم دعم المشروع القومى لتطوير التعليم وتحسين البيئة المدرسية بهدف التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل المصرى مما يزداد شغفه للعلم والنظام والنظافة ويزداد لديه ثقته بنفسه والعمل الجماعى، وهو ما يمثل نقلة نوعية فى استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم.

وقال الوزير: "سعيا من الوزارة لإنجاح هذه التجربة، وللحفاظ على هوية وفلسفة التعليم اليابانى، وحرصا على تطبيق فلسفة التوكاتسو كما هو متبع فى اليابان وأهمية استدامة تنمية الموارد البشرية، وللحفاظ على فلسفة التوكاتسو الأساسية، ظهرت الحاجة إلى إيجاد آلية لتطبيق وتنفيذ الأنشطة بمفهومها الصحيح للقائمين عليها من خلال تدريب المدربين والمعلمين".

وأضاف الوزير، أنه تم الاتفاق مع وكالة جايكا على تنفيذ برنامج لاعتماد مدربى التوكاتسو، ومنحهم شهادات اعتماد، من خلال لجنة مشتركة تضم خبراء يابانيين فى مصر واليابان، وأعضاء من مشرفى المدارس اليابانيين وخبراء مصريين محترفين وذلك لضمان الاستدامة.

وأشار الدكتور رضا إلى أنه تم تخريج أول مجموعة معتمدة لمدربى أنشطة التوكاتسو المصريين فى ديسمبر 2021 بـ (9) مدربين، تم اعتمادهم من قبل الخبراء اليابانيين من جايكا.

وأعرب الوزير عن تطلعه بأن تحظى تجربة المدارس المصرية - اليابانية بمزيد من التعاون، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع فى هذه المدارس بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لتصبح تجربة رائدة فى إحداث نقلة نوعية فى تطوير التعليم فى مصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية.

وهنأ الوزير خريجى الدفعة الثانية من البرنامج التدريبى لاعتماد مدربى التوكاتسو وعددهم 13 مدربا، قائلا: "إن مصر تنتظر منكم الكثير، ونحن معكم، ونقدم لكم كل الدعم، لمساعدتكم فى أداء رسالتكم".

وفى كلمتها، أعربت إيموتو ساتشيكو، النائب الأول لرئيس هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا)، عن سعادتها للمشاركة للمرة الثانية لحضور مراسم الاحتفال لتسليم شهادات الاعتماد لهذا العام، مهنئة السادة مسئولى التوكاتسو الثلاثة عشر المعتمدين لهذه المرة.

وأشارت إلى أنه فى مراسم الاحتفال لعام 2021 الماضى، ذكرت أن الحصول على الاعتماد يعد دليلا على كون السادة مسئولى التوكاتسو المعتمدين هم رائدو التوكاتسو بمصر، متمنية أن يلعبوا دورا نشطا كخبراء لنشر التوكاتسو فى أرجاء مصر.

وأوضحت أنه منذ مراسم الاحتفال السابق تغير وضع التوكاتسو بمصر، حيث تم عقد تدريبات تمهيدية للتوكاتسو مستهدفة 30 ألفا ممن لهم علاقة بالتعليم من موجهين ومعلمين ومديرى مدارس، وذلك على مدى ثلاثة أشهر منذ يوليو 2022 الماضى لتنفيذ ممارسات التوكاتسو فى ثمانية عشر ألف مدرسة حكومية فى جميع أرجاء مصر، مؤكدة أن مسئولو التوكاتسو، هم من قام بالمحاضرات، وأن السادة مسئولو التوكاتسو المعتمدين قد لعبوا دورا محوريا فى هذه التدريبات.

وقالت إيموتو: "أعتقد أن التمكن من تحقيق تنفيذ مثل هذا التدريب على نطاق واسع تم بفضل القيادة القوية لوزارة التربية والتعليم والجهود المبذولة من قبل مسئولى التوكاتسو المعتمدين، مضيفة أنه من خلال التدريب على الصعيد الوطنى سيتم تنفيذ وممارسة التوكاتسو فى المدارس الحكومية بخلاف المدارس المصرية اليابانية، ولكن من المهم الدعم المستمر لمديرى المدارس والمعلمين، ما سيزيد دور المدربين المعتمدين نموا واتساعا.

وأكدت أن الجايكا تعتزم التعاون المستمر لتحسين جودة التعليم فى مصر، ومواصلة تعاونها بشكل خاص من خلال ممارسة التوكاتسو، والاستمرار والمضى قدما فى المشروعات من خلال الشراكة التعليمية التى تدعمها وتحث عليها كل من الحكومتان اليابانية والمصرية.

ومن جهتها، أعربت نيفين حمودة، مستشارة الوزير للعلاقات الإستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، عن سرورها بتخريج الدفعة الثانية من مدربى أنشطة التوكاتسو بالتعاون مع منظمة الجايكا والتى تعبر عن الحفاظ على الهوية الأصلية لفكر وفلسفة التوكاتسو من أجل تطوير متوازن للجوانب الاجتماعية والوجدانية والجسمانية والأكاديمية للطفل.

وفى نهاية الحفل، كرم الوزير وإيموتو، الفريق المعتمد لتطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية، وهم: الدكتور ياسر مسعد أحمد عوض الله، حنان سمير عبد الرازق، أمانى عبد النبى إبراهيم، الدكتور حسن محمد عبد الهادى إبراهيم، مها السيد جبا، هبة عبد المنعم أحمد، هدى السيد سلامة، إبراهيم الفقى، الدكتور عاطف عبد المنعم كمال، حنان محمد إبراهيم، سميرة محمود بدران، كمال السيد لطفى والدكتور حسام محمد عبد الرؤوف.

جاء ذلك بحضور إيموتو ساتشيكو، النائب الأول لرئيس هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا)، الدكتور شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الادارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، نيفين حمودة، مستشارة الوزير للعلاقات الإستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، الدكتورة أمل رفعت نيابة عن الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، يازاكى جينتارو، ممثل أول مكتب جايكا مصر ومالك أحمد، مدير وحدة المدارس اليابانية (PMU).