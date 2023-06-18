الحياة اليوم- نائب محافظ المنوفية: هناك توجه من الرئيس بتمكين الشباب

جدة - نرمين السيد - وقال "موسى" خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، إن هناك توجهًا كبيرًا من الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية بالتواصل مع الشباب وتمكينهم.

وتابع نائب محافظ المنوفية، أنهم فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان لهم مشاركات، ومعظم الشباب فى المواقع المختلفة هم نتاج أفكار منتدى شباب العالم والمؤتمر الوطنى للشباب.

وأضاف أن الدولة المصرية كان بها صف أول جيد من القيادات، ولكن لم يكن هناك صف ثانى ولا ثالث مُدرب، مؤكدًا أن عدم وجود صفوف ثانية وثالثة فى الهرم القيادى للدولة أثر عليها واستغلته الجماعات الظلامية.