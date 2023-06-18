جدة - نرمين السيد - وقال "موسى" خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، إن هناك توجهًا كبيرًا من الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية بالتواصل مع الشباب وتمكينهم.
وتابع نائب محافظ المنوفية، أنهم فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان لهم مشاركات، ومعظم الشباب فى المواقع المختلفة هم نتاج أفكار منتدى شباب العالم والمؤتمر الوطنى للشباب.
وأضاف أن الدولة المصرية كان بها صف أول جيد من القيادات، ولكن لم يكن هناك صف ثانى ولا ثالث مُدرب، مؤكدًا أن عدم وجود صفوف ثانية وثالثة فى الهرم القيادى للدولة أثر عليها واستغلته الجماعات الظلامية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحياة اليوم- نائب محافظ المنوفية: هناك توجه من الرئيس بتمكين الشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.