«مساء dmc» يعرض تقريرًا بعنوان «شبكة الطرق الجديدة.. شريان حياة» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير، أن المشروع القومى للطرق، تضمن إنشاء 5500 كيلو متر طرق من إجمالى 7000 كيلو متر من الطرق الجديدة، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 175 مليار جنيه.

وتابع التقرير، أنه تم رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، فضلًا عن انخفاض حوادث الطرق بنسبة 29% من عام 2014 حتى عام 2021، بالإضافة إلى تقدم مصر 100مركز فى قائمة جودة الطرق العالمية منذ 2014 حتى الآن