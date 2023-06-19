جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير، أن المشروع القومى للطرق، تضمن إنشاء 5500 كيلو متر طرق من إجمالى 7000 كيلو متر من الطرق الجديدة، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 175 مليار جنيه.
وتابع التقرير، أنه تم رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، فضلًا عن انخفاض حوادث الطرق بنسبة 29% من عام 2014 حتى عام 2021، بالإضافة إلى تقدم مصر 100مركز فى قائمة جودة الطرق العالمية منذ 2014 حتى الآن
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «مساء dmc» يعرض تقريرًا بعنوان «شبكة الطرق الجديدة.. شريان حياة» (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.