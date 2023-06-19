وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى، ورئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبى، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.





تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والإستقرار بالشرق الأوسط، كذلك بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبى. وأكد القائد العام للقوات المسلحة، على اعتزازه بعلاقات الصداقة التى تربط القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبى فى مختلف المجالات، مشيرا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك مستقبليا. من جانبه، أشاد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى ورئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبى بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، كذلك الرؤية المصرية الرشيدة تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية، وعدد من أعضاء مجلس الدفاع الأوروبى.

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