الأزهر: نهدف إلى الارتقاء بمهارات الناشئة فى فنون الإلقاء والخطابة

جاء ذلك خلال فعاليات التصفيات النهائية التى نظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الأحد، بهدف صقل المهارات الخطابية والتأثيرية للطلاب الوافدين، وإبراز جماليات اللغة العربية من خلال الخطابة بالعربية.
واستعرض الطلاب أداءهم أمام لجنة التحكيم المكونة من أ.د سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وإبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأ.د نهلة الصعيدى مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.
وذكرت الدكتورة نهلة الصعيدى أن مسابقة "فنون الخطابة" تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف؛ منها الرقى بمستوى التحدث باللغة العربية الفصحى لدى الطالب الوافد، وتنمية قدراته التعبيرية والتحاورية للتعبير عن أفكاره وآرائه، وبناء شخصية قادرة على الإقناع والتفسير والتأثير.
وأشارت إلى أن مسابقة "فنون الخطابة" أقيمت انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر على الارتقاء بمهارات الناشئة من الوافدين، وتطوير قدراتهم فى فنون ومهارات التحدث والإلقاء والخطابة، بالإضافة إلى إكسابهم الجرأة الأدبية والإلمام بالصفات الأساسية التى يجب أن يتحلى بها الخطيب الناجح.
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