مليون و633 ألف مستفيد.. جهود صندوق تحيا مصر خلال الربع الأول من 2023

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا بشأن جهود صندوق تحيا مصر خلال الربع الأول من عام 2023 الحالى، فى مجالات الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، وكذا التنمية العمرانية.





وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية صندوق تحيا مصر، وبات يمثل محورا رئيسا فى عملية التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة المصرية منذ 8 سنوات بصدد: الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والتنمية والنمو الاقتصادى، ودعم التعليم والتدريب، ومواجهة الأزمات والكوارث، وغيرها، ما يؤكد دعم الصندوق لهدف تحسين جودة حياة المواطن المصرى .

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن التقرير أوضح أن صندوق تحيا مصر، على صعيد محور الحماية الاجتماعية، كثف جهوده، خلال الربع الأول من العام الحالى، فى تنفيذ العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية التى من شأنها توفير الكساء والغذاء والأغطية، فضلا عن تجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، لا سيما اليتيمات وكذا من ذوى الهمم، للزواج. مؤكدا أن عدد المستفيدين من مبادرات الحماية الاجتماعية بلغ حوالى مليون و633 ألف مواطن.

وشملت فعاليات الصندوق وأنشطته، فيما يخص الحماية الاجتماعية: توزيع الملابس الجديدة، كتبرع من أكبر العلامات التجارية، على طلاب الجامعات الحكومية الأولى بالرعاية مجانا، وتكريم أوائل الطلاب بتلك الجامعات أيضا. واستفاد من مبادرة توزيع الملابس نحو 32 ألف طالب.

على الصعيد ذاته، لفت التقرير، إلى مبادرة توزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية، موضحا أنه تم تجهيز ما يقرب من 200 ألف قطعة ملابس متنوعة؛ لتنفيذ المعارض بمحافظات: الفيوم، القاهرة، سوهاج، الإسكندرية، دمياط، الشرقية، البحر الأحمر، أسوان، الغربية، الأقصر، المنيا، والبحيرة. وتسلمت كل أسرة عدد 10 قطع ملابس و2 طقم سرير وبطانية ومجموعة أدوات كتابية ولعب أطفال. واستفاد من تلك المبادرة نحو 170 ألف أسرة.

فضلا عما تقدم، شمل محور الحماية الاجتماعية توزيع الأجهزة المنزلية ومستلزمات الزواج على الفتيات اليتيمات وكذا الفتيات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى مبادرة بالهنا والشفا لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، وبها: لحوم، دواجن، خضراوات، فواكه، وغيرها، إلى جانب مبادرة شتاء آمن لتوزيع الأغطية والمفروشات على الأسر المستحقة فى شتى المحافظات.

وأكد التقرير أنه فى بداية شهر رمضان، تم دعم وإمداد 19 مطبخا فى 12 محافظة باللحوم والدواجن والمواد الغذائية؛ لتجهيز وجبات إفطار صائم بمعدل 19 ألفا و500 وجبة يوميا، وبإجمالى نصف مليون و85 ألف وجبة.

أما على صعيد محور الرعاية الصحية، أوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن التقرير أشار إلى تنوع خدمات الرعاية الصحية التى قدمها الصندوق، خلال الربع الأول من العام الراهن، ما بين تنظيم القوافل الطبية، وتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد وغيرهما؛ حيث استفاد من المبادرات الصحية عدد من المستشفيات الحكومية والجامعية.

ومن أمثلة تلك المبادرات: مبادرة كلنا جنبك لتوفير ماكينات الغسيل الكلوى وكراسى طبية لرعاية مرضى الفشل الكلوى، ومبادرة يوم جديد لتوفير أجهزة مساعدة الأطفال المبتسرين فى المستشفيات، ومبادرة نور حياة لمكافحة مسسببات فقدان النظر، وغيرها.

وحول الدعم النقدى المقدم من الصندوق للمساهمة فى دعم مؤسسات الدولة، أكد التقرير أن الصندوق ساهم بشكل واضح فى التنمية العمرانية للدولة المصرية، وغيرها من المجالات.