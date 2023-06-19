حملات لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية بـ6 مدن جديدة

جدة - نرمين السيد - وشدد الوزير على ضرورة التزام مستثمرى ومواطنى المدن الجديدة بقواعد واشتراطات البناء، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، مشيرا إلى أن هناك فرق مرور مهمتها رصد أى مخالفة بناء فى الأحياء المختلفة، لسرعة التعامل معها بالإزالة الفورية.

فى السياق نفسه وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، باستمرار الحملات من الإدارات المخنتصة بالجهاز بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير، للتصدى لأى مخالفة أو تعدٍ لتغيير النشاط، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ قرار غلق وتشميع بقطعة أرض بالمجاورة الرابعة، الحى الأول، وتم رفع عدادات الكهرباء والمياه بالقطعة، كما تم التصدى لمخالفات بناء بقطعتين أخريين بالحى 12، وتم مصادرة المواد المستخدمة فى الأعمال المخالفة، كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة صيدناوى ومنطقة الأردنية.

وصرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إيقاف مخالفتى بناء فى مهدهما، حيث استغل أصحاب المخالفات العطلة الأسبوعية للشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأوضح المهندس على سعد، أن اللجنة قامت بإزالة الشدة الخشبية والتحفظ على أدوات ومعدات البناء وذلك بعقارين بالمنطقتين الثامنة والتاسعة عمارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.

وفى ذات السياق أشار "سعد" إلى أن لجنة الإزالة تمكنت من تنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة فى منطقة الردود بعقار بالمنطقة الرابعة عمارات، مع تحميل صاحب المخالفة تكلفة الإزالة.

وأضاف المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم شن حملة على منطقة الـ 290 فدانا بالإسكان الاجتماعى بالمرحلة الخامسة، بإشراف المهندس محمد الكردانى، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبحضور مسؤولى الإدارات المختصة، والمقدم طارق عبد العزيز، والمقدم أحمد كمال، من شرطة التعمير ومسؤولى الجهاز والحى.

وأوضح "سعيد" أن الحملة أسفرت عن رصد بعض الإشغالات الخاصة ببعض المحال التجارية بمنطقة الـ 290 فدانا، وتم التحفظ على المحتويات وتحرير المحاضر، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.

وقال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه تم تنفيذ إزالة لمخالفة بناء منشآت ثابتة مخالفة للترخيص الصادر لأحد المشروعات الترفيهية الخدمية بالحى الثالث، حيث قامت لجنة الإزالة بتنفيذ قرار الإزالة بحضور مسئولى الجهاز وشرطة التعمير، وتم التحفظ على المعدات واستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة إزالة فورية والتحفظ على المهمات المستخدمة فى مخالفة بناء بقطعة أرض بمشروع ابنى بيتك بدون ترخيص وضم للردود الأمامى والخلفى للقطعة، وتم استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الإدارات المعنية وقطاع شرطة التعمير بالمدينة.

ووجه المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بعدم التهاون فى تطبيق القانون والقضاء على ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية اللازمة للمحافظة على المظهر الحضارى والانضباط الأمنى لشوارع المدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، انه تم تشكيل حملة رفع إشغالات ليلية مكبرة، بحضور مسؤولى الجهاز استهدفت (الحى الأول - الطريق الرئيسى - خط 10 - ميدان الروضة - الحى الثامن - بنزينة مصر للبترول - حى الشباب - الحى الثانى)، كما تم إزالة الإعلانات واللافتات المخالفة وغير المرخصة ورفع الإشغالات الموجودة وإزالة الباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، والتحفظ على المركبات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.