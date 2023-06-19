وزير الرى يوجه بوضع خطة زمنية لصيانة بوابات أفمام الترع فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إن متابعة المناسيب وقياس التصرفات المائية تعد أحد أهم أدوات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، والحفاظ على كل نقطة مياه وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقا لاحتياجات المنتفعين على الترعة؛ الأمر الذى يستلزم تطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والرى مع عدد من قيادات الوزارة، لبحث إجراءات تطوير عمليات قياس مناسيب وتصرفات المياه بالترع والتوسع فى منظومة التليمترى وربطها بعملية إدارة وتوزيع المياه بإدارات الرى المختلفة بالمحافظات.

ووجه سويلم، أجهزة وزارة الرى المعنية باتخاذ اللازم لمراجعة منحنيات التشغيل للقناطر الرئيسية وقناطر الحجز الفاصلة بين إدارات الرى وأفمام الترع لتدقيق التصرفات المارة بها، والعمل على توفير التدريب اللازم ورفع قدرات المهندسين والفنيين العاملين فى قياس التصرفات بالمجارى المائية لتمكينهم من تدقيق عملية القياس، وتوفير أجهزة قياس التصرفات المطلوبة بإدارات الرى، وتحديث وصيانة الأجهزة الموجودة حاليا حال احتياجها للصيانة.

كما وجه بوضع خطة زمنية لصيانة أو إحلال بوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات طبقا لحالتها، وسرعة الانتهاء من الحصر الجارى إعداده بشأن حالة منشآت الرى الواقعة بنهايات الترع (مصبات النهاية) تمهيدا لوضع خطة زمنية لصيانتها أو إنشاء مصبات نهاية جديدة.

واستعرض الوزير موقف منظومة التليمترى بالوزارة التى تستخدم فى قياس المناسيب بأفمام الترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بين إدارات الرى والمواقع الحرجة بشبكة الترع والمصارف، حيث وجه بالاستمرار فى تحديث منظومة التليمترى القائمة، وربطها مع منظومة توزيع المياه الحالية، واستخدام المناسيب فى قياس التصرفات المائية باستخدام المنحنيات المخصصة لذلك، بعد تدقيق هذه المنحنيات، بالشكل الذى يحقق المراقبة والمتابعة لشبكة الترع وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بها، مع دراسة التوسع فى منظومة التليمترى لاحقا بحيث تشمل شبكة الترع داخل زمام كل هندسة رى بالشكل الذى يحقق المزيد من التحكم فى إدارة المياه داخل زمام كل هندسة، وتمكين مسؤولى توزيع المياه من مراقبة حالة الشبكة بشكل لحظى واتخاذ اللازم حال حدوث أى طارئ.