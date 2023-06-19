محافظ الإسكندرية يوجه بالصيانة الدورية لمرفق الإضاءة ورفع كفاءة الأعمدة

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء والجهات المختصة بمتابعة أعمال الصيانة الدورية لمرفق الإضاءة العامة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة والكشافات، تيسيرا على مواطنى الشارع السكندرى، وتفعيل خطة ترشيد الكهرباء والحفاظ عليها.





وقامت الإدارة المختصة بحى ثان المنتزه، بصيانة 59 عمود إنارة بمناطق وعزب "حوض 12 والحريرى وأبو مندور وطريق العامية وطريق الكورنيش" بنطاق الحى. وواصلت إدارة الكهرباء بحى شرق، أعمال رفع كفاءة الإضاءة وصيانة وإصلاح أعمدة وكشافات الإنارة بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل مشكلات الإضاءة. وأشار الحى، فى بيان له، إلى تركيب وإنارة 18 كشاف ليد و4 أعمدة إضاءة، وتركيب 2 عامود واختبار 24 لمبة صوديوم واستبدال التالف، وغلق الغرف المكشوفة وعزل كابلات الكهرباء حرصا على حياة المواطنين. وقام مركز ومدينة برج العرب، بصيانة 20 كشافا، ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بمسافة 70 مترا وتوصيل أسلاك الإنارة لها.

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