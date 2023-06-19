وزير الإنتاج الحربى يبحث مع مجموعة «النافع» سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، مع مدير عام مجموعة شركات "النافع" السعودية ماجد النافع والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سبل التعاون المشترك فى مجال الصناعات المعدنية ومناقشة مدى إمكانية التعاون بين الجانبين لتصدير منتجات شركات الإنتاج الحربى إلى السوق السعودية.





ورحّب وزير الدولة للإنتاج الحربى بالضيوف، وتم الإشارة إلى أن الوفد السعودى موجود فى مصر للمشاركة فى معرض الخمسة الكبار المُقام بأرض المعارض بالقاهرة خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو الجارى.

وأشار إلى أن الهدف من عقد هذا اللقاء هو بحث سبل التعاون المشترك فى مجال الصناعات المعدنية ومناقشة مدى إمكانية التعاون بين الجانبين لتصدير منتجات شركات الإنتاج الحربى إلى السوق السعودية، واستعرض أبرز المنتجات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى، وتم التأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربى الأساسى والذى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية.

وأكد الوزير محمد صلاح على إيمان الوزارة الكامل بأهمية التكامل مع القطاع الخاص المحلى والعالمى ولا سيما شركات الدول العربية الشقيقة فى مجالات التصنيع المختلفة وهو ما يتضح جلياً فى وجود العديد من الشراكات التعاونية بين الوزارة وشركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتنفيذ مشروعات قومية كبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، معربًا عن اهتمام الوزارة بتوطين مختلف الصناعات فى شركاتها التابعة بالتعاون مع الشركات العالمية المختلفة والحرص على تغذية الصناعات بالاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة خاصةً فى ضوء ما يشهده العالم من تحديات تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية المتاحة لتقليل الفجوة الاستيرادية.

من جانبه، قام مدير عام مجموعة شركات النافع السعودية بتهنئة وزير الدولة للإنتاج الحربى للانتقال الفعلى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بما تم إنجازه على أرض الواقع فى العاصمة والتى تمثل نقلة نوعية فى نظم الإدارة الحديثة.

وأوضح النافع أن المجموعة تتواجد فى السوق السعودى منذ عام 1978، مستعرضًا مجالات عملها حيث تتخصص فى (تجارة الحديد والمعادن بأنواعها، الصناعات المعدنية الثقيلة، المقاولات فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية)، مؤكدًا حرص المجموعة لتلبية احتياجات عملائها مع مواكبة كل ما هو جديد فى عالم الصناعات المعدنية من خلال فريق الجودة بالمجموعة من ذوى الخبرة والمبدعين فى هذا المجال مع تقديم خدمة ما بعد البيع متميزة، وأشار إلى حصول الشركة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو والأزمى والتزامها بالمعايير السعودية "ساسو".

وأشاد بالدور المهم الذى تلعبه وزارة الإنتاج الحربى لدعم وتشجيع الاستثمار فى مصر، مؤكداً أن المناخ الاستثمارى فى مصر جاذب على الرغم من التحديات العالمية، مشيراً إلى اهتمام مجموعته بالمشاركة فى فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية وتعزيز الشراكة مع الجانب المصرى وخصوصا وزارة الإنتاج الحربى لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة.

وصرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، بأنه فى نهاية اللقاء تم الاتفاق على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية للجانبين للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بكل جهة على أرض الواقع ووضع آليات وخطط لتفعيل التعاون المشترك.

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التى تربط بين مصر والسعودية والتطور النوعى الكبير الذى تشهده العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة فى عدة قطاعات رئيسية.