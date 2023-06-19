مصر تدين اعتداء إسرائيل على جنين وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر الاعتداء الذى شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم، الإثنين، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوى وإطلاق نار ضد المدنيين، مما أسفر عن وقوع 3 ضحايا و31 مصابا حتى الآن.





وأكدت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، رفضها الكامل لهذا العدوان الذى يتعارض مع كل أحكام القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية، محذرة من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطينى. وأشار البيان إلى أن مثل هذه الاعتداءات لا تؤدى إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعى خفض التوتر فى الأراضى المحتلة.

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