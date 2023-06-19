وزيرة البيئة تناقش مع سفير الصين التعاون فى تعزيز الاستثمار المناخى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة فى 2016 بين وزارة البيئة لجمهورية مصر العربية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية (تم تحويل إدارة المنحة فيما بعد إلى وزارة البيئة الصينية)، بشأن توفير 20 مليون يوان من البضائع لوزارة البيئة فى جمهورية مصر العربية من أجل تعزيز قدراتها المحلية فى مكافحة تغير المناخ، وقد تم فى 16 يناير 2017 التوقيع على الاتفاقية التكميلية لها.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بجهود وزارة البيئة بجمهورية الصين الشعبية لدعم التعاون بين البلدين فى مجال العمل البيئى وخصوصا قضايا المناخ مشددة على عمق العلاقات بين البلدين وحرص مصر على استمرار التعاون وخصوصا ملف المناخ، ودور الصين كشريك دولى فاعل للوصول الى حلول واقعية لقضايا التغيرات المناخية لتنفيذ مبادئ اتفاقية باريس للمناخ والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالعمل المناخى، فضلا عن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يعد أحد قصص نجاح التعاون المتبادل بين البلدين فى دعم التنمية الصديقة للبيئة، حيث تتضمن المنحة المقدمة من وزارة البيئة الصينية إلى وزارة البيئة المصرية للتصدى لآثار التغيرات المناخية مجموعة بضائع تعزز كفاءة استخدام الطاقة فى مصر، كأحد الحلول التكنولوجية الأساسية التى تضمن استخدام موارد الطاقة المستدامة والمتجددة، بما يساهم فى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة وبالتالى الحفاظ على مواردنا الطبيعية.

ومن جانبه، أكد السفير الصينى على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين فى إطار اهتمام القيادة السياسية للبلدين لتعزيز أطر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات، باعتبار مصر دولة مهمة على مستوى الشرق الأوسط والعالم الإسلامى وافريقيا، مشيرا إلى أن الاحتفال بتسليم البضائع الموفرة للطاقة يأتى فى إطار توطيد التعاون بين البلدين تحت رعاية القيادة السياسية للبلدين، ودعم الخطوات الفارقة التى حققتها الدولة المصرية فى تطوير قطاع البيئة والمناخ، حيث ستساهم هذه البضائع فى تعزيز تحويل نمط استهلاك الطاقة فى مصر إلى نمط منخفض الكربون والتقدم نحو التحول الأخضر، كما رحب بالمشاركة فى المؤتمر الأول للاستثمار البيئى والمناخى فى مصر ودعوة الشركات الصينية للمشاركة فيه لاغتنام فرص الاستثمار الواعدة فى مجال البيئة والمناخ فى مصر وتحقيق شراكات جديدة بين الجانبين.

بينما أشار الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، إلى أن احتفالية اليوم نموذج للتعاون الوثيق بين مصر والصين فى إطار العلاقات الممتدة منذ آلاف السنين والعلاقة الاستراتيجية بين الحكومتين والقيادة السياسية للبلدين، موضحا أن البضائع المقدمة تتمثل فى أعمدة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، نظام توليد الطاقة الشمسية المنزلية، لمبات وأنابيب ليد ومكيفات هواء موفرة للطاقة، وتم استلامها فى أكتوبر-نوفمبر 2022، بما يساهم فى تعزيز قدراتنا فى مكافحة تغير المناخ والوفاء بالتزاماتنا الدولية، مشيرا إلى أن الاحتفالية تتزامن مع قيام مصر بتقديم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنيا إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، كأحد الالتزامات الدولية فى إطار اتفاق باريس والذى يعكس مدى الطموح فى الإجراءات التى تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة من 2015 حتى عام 2030 فى مجالى التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة فى جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ.

وأضاف رئيس الجهاز أن البضائع المقدمة من الصين تعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها على المستوى الوطنى، وتقديم الدعم الفنى والتدريب اللازم للاستفادة بهذه البضائع، مشيرا إلى تطلعه لمزيد من التعاون من خلال مشاركة الصين حكومة وقطاع خاص فى المؤتمر الأول للاستثمار البيئى والمناخى فى يوليو القادم بمصر، لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجالات مهمة مثل إدارة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه إلى جانب الاستثمار فى المحميات الطبيعية.

وفى سياق متصل، كانت وزيرة البيئة قد عقدت لقاءا ثنائيا مع السفير لياو لى تشيانج سفير الصين بالقاهرة، حيث تلقت تهنئة الجانب الصينى على النجاح الباهر الذى شهده مؤتمر المناخ COP27، وأكدت وزيرة البيئة على عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية على كل المجالات والتمثيل المشرف للجانب الصينى فى مؤتمر المناخ COP27، وأهمية الصين كشريك استراتيجى فى مفاوضات المناخ منذ اتفاق باريس، ودوره من خلال مجموعة الصين وال 77 لتحقيق التوازن المطلوب للدول النامية والوفاء بمتطلباتها، مشيرة إلى العلاقات الاستراتيجية المهمة بين مصر والصين فى مجال التنوع البيولوجى خاصة بعد تسليم مصر لرئاسة مؤتمر التنوع البيولوجى COP14 إلى الصين لرئاسة COP15، والدور المهم الذى لعبته الصين فى إخراج الإطار العالمى للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 باعتباره وثيقة مهمة لدفع هذا الملف، ودعم شراكة مصر وكندا للمفاوضات حول هذه الوثيقة.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للجانب الصينى على الدعم المقدم المتمثل فى المعدات الموفرة للطاقة، فى إطار دعم الجانب المصرى لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة، واعتبرتها فرصة لتحقيق مزيد من التعاون فى مجال الاستثمار البيئى، الذى تسعى مصر لدخوله بقوة، لذا اطلقت وزارة البيئة وحدة جديدة للاستثمار البيئى والمناخى، لتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار فى مجال البيئة والمناخ، وخلق قنوات تواصل بين القطاع الخاص ورواد الأعمال والمؤسسات التمويلية لاغتنام تلك الفرص.

ودعت الوزيرة الجانب الصينى للمشاركة فى المؤتمر الأول الذى تقيمه مصر حول الاستثمار البيئى والمناخى فى يوليو القادم تحت رعاية وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، وأبدت تطلعها لمشاركة الشركات الصينية الاستطلاع فرص الشراكة والتعاون والاستثمار فى العديد من المجالات الواعدة مثل إدارة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة البيئية والصناعة، بما يتماشى مع الإرادة السياسية للبلدين لتعزيز التعاون المشترك

ومن جانبه، أشاد السفير الصينى بدور مصر فى دفع مؤتمر التنوع البيولوجى COP15 بعد تسليم الرئاسة إلى الصين، ودورها المهم فى مفاوضات الإطار العالمى للتنوع البيولوجى لما بعد 2020، والتعاون المشترك بين البلدين فى دعم الحوكمة العالمية للمناخ وتعزيز القدرة على التكيف والمواجهة، فى إطار الإعلان الصينى الأفريقى للتعاون فى تغير المناخ.

جديرا بالذكر أن التعاون بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة الصينية يعود إلى عام 2012 منذ أن تم توقيع مذكرة التفاهم الثنائية والتى تضمنت العديد من المجالات البيئية ذات الاهتمام المشترك ومنها تغير المناخ وتأتى هذه المنحة فى إطار الدعم والتعاون المتبادل طويل الأجل بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية وكذلك الحوار الإيجابى بين الطرفين فى مجال تغير المناخ وبناء عليه، تم توقيع مذكرة التفاهم بين جمهورية الصين الشعبية (ممثلة فى لجنة التنمية والإصلاح الوطنية والتى تم نقل إدارة المنحة منها الى إدارة تغير المناخ بوزارة البيئة الصينية) ومصر (ممثلة فى وزارة البيئة) فى يناير 2016 واتفاقها التكميلى فى 21 يناير 2017.

وقبيل مؤتمر المناخ COP27، قد تم تدشين شحن أول دفعة من المعدات للمساهمة فى تحويل مدينة شرم الشيخ الى مدينه خضراء، والمقدمة من وزارة البيئة الصينية إلى وزارة البيئة المصرية للتصدى لآثار التغيرات المناخية، فى إطار برنامج مساعدة بلدان الجنوب.