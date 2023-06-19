وزير التنمية المحلية يصل كفر الشيخ لتفقد بعض المشروعات الخدمية

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جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتفقد وزير التنمية المحلية خلال زيارة لمحافظة كفر الشيخ عددا من المشروعات التنموية، خصوصا فى مجالات تقديم الخدمات للمواطنين ومن بينها المركز التكنولوجى بالديوان العام والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
كما يشارك هشام آمنة فى وضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية تجارية بمنطقة سخا بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
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