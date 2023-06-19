إلغاء إجازات العاملين فى مجازر القاهرة قبل عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بمجازر القاهرة (الآلى، جيركو، السلام، الممتاز، طره، حلوان) للعمل على مدار اليوم، اعتبارا من أول أيام شهر ذى الحجة؛ لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم فى هذه المناسبة.





وشدد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على المجازر؛ للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم.

وأضاف أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل فى المجازر حتى انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة فى عدد المذبوحات.

وأشار إلى التنسيق بين مديريتى الطب البيطرى والصحة ومديرية التموين لعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبدوره قال الدكتور صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، إنه جرى تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الطب البيطرى، والإدارات البيطرية بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، على مدار الـ24 ساعة، وتخصيص ارقام التليفونات، (27426993 - 27427053) ومحمول 01550987957 وفاكس 27427057 لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، وتكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة خاصة حول المساجد.