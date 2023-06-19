وزير العدل يؤكد حرص القيادة السياسية على تحفيز الاستثمار

جدة - نرمين السيد - أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، حرص القيادة السياسية على تحفيز الاستثمار ورعايته على نحو من شأنه تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، مشيرًا إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى "للمنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار.. أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة"، يعكس توجه الدولة الجاد فى هذا المجال.





جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها وزير العدل، خلال افتتاح المنتدى الذى يعقد على مدى يومين، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولى ومؤسسة "أنسول" العالمية وبرنامج تنمية القانون التجارى التابع لوزارة التجارة الأمريكية.

وأشار وزير العدل، إلى أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها مصر من خلال المجلس الأعلى للاستثمار تؤكد أن الدولة عازمة على تحقيق طفرة واضحة فى مجال تعزيز الاستثمار العربى والأجنبى عبر إجراءات حاسمة ومدروسة لتذليل العقبات التى تواجه القطاع المهم.

وقال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن الوزارة وبالاشتراك مع مؤسسات الدولة تعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وحل المشكلات التى تؤثر عليه، وذلك عبر آليات جديدة تلائم طبيعته الخاصة وما يقتضيه الأمر من تخصص وكفاءة ومرونة وسرعة.

وأضاف الوزير فى الكلمة التى ألقاها خلال افتتاح "المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار.. أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة" - أنه تم إعداد بنية تشريعية تستهدف تحسين الأداء وإبقاء المستثمر المتعثر داخل السوق من خلال تعديل الممارسات والإدارة بهدف تعظيم النواتج والعوائد واستغلال الفرص وزيادة القدرة على التنافس وصولًا إلى ممارسة استثنائية ناجحة.

ولفت إلى أن المنتدى الذى تستضيفه القاهرة يمثل آلية لتطوير علاقات التعاون القضائى والقانونى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك فى ضوء ما يتيحه من فرص لتبادل الخبرات والأفكار بين العديد من الأنظمة التشريعية والقضائية والإقليمية وإلقاء الضوء عليها بما يحقق للوطن النماء.

وأعرب وزير العدل عن تقديره للبنك الدولى ومؤسسة "أنسول" العالمية لإقامة هذا المنتدى والمساندة المستثمرة والفاعلة فى هذا القطاع الحيوى بما يخدم الاقتصاد، متطلعًا إلى مزيد من تطوير آليات وأوجه التعاون.