رئيس البرلمان المصرى يزور ليبيا ويلقى كلمة أمام النواب

جدة - نرمين السيد - ويستقبل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، نظيره المصرى، الذى يزور الأراضى الليبية للمرة الأولى، فى مطار بنينا.

ومن المقرر أن يُلقى "جبالى" كلمة فى مجلس النواب الليبى، ثم يعقد لقاءً رفقة عقيلة صالح، وذلك حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية".

وتأتى هذه الزيارة فى إطار تعزيز العلاقات التى تجمع البلدين على المستويات كافة.