رئيس الأسقفية لأمين البحوث الإسلامية: نثمن جهودكم فى نشر الوعى

وقال رئيس الأساقفة: "نأمل فى تسليط الضوء على رعاية الشباب من خلال مناقشة القضايا المعاصرة التى تهمهم، وذلك للتصدى للأفكار".
وأضاف رئيس الأساقفة: كان لدينا فرص عديدة للالتقاء بالشباب المسلم والمسيحى من خلال عدة مؤتمرات على مدار العام الماضى ظهر فيها شغفهم للمعرفة وإزالة الجليد بين الطوائف المختلفة.
وأعرب سليم واصف، مستشار الحوار بالكنيسة الأسقفية، عن أهمية دمج الشباب من خلال مشاريع الحوار على مثال مشروع "معا من أجل تنمية مصر"، خاصة فى ظل اهتمام الرئيس بحضورهم المجتمعى، وأنهم المتلقى الرئيسى للحوار الإسلامى المسيحى.
من جانبه، أكد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر يهتم بعقد مؤتمرات شهرية للشباب لمناقشة كل القضايا المحورية، بالإضافة للاستعانة للواعظات السيدات فى كل ما يتعلق بقضايا المرأة والأسرة، خصوصا فى مناطق الصعيد.
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