وزير التنمية المحلية: نعمل على التطوير المستمر لخدمات المواطنين

جدة - نرمين السيد - تفقد هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم يرافقه جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمقر الديوان العام للمحافظة، فى إطار زيارته الحالية للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.





واطلع وزير التنمية المحلية على الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، واطمأن على حسن معاملة المواطنين وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها لتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالطفرة التى شهدتها محافظة كفر الشيخ خلال الفترة الأخيرة فى إطار تحديث وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المجالات الخدمية.

وأشار آمنة إلى أن الوزارة تعمل على التطوير المستمر لخدمات المواطنين بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظات بما يسهم فى سرعة وجودة وتبسيط الإجراءات والخدمات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى احتواء المركز على الخدمات والإمكانيات التكنولوجية المتطورة المرتبطة شبكات الإنترنت والاتصالات فى إطار خطة الدولة للميكنة الشاملة والتحول الرقمى.

كما حرص وزير التنمية المحلية، على الاطمئنان سير العمل ومعدل الإنجاز فيما يخص طلبات المواطنين فى العديد من الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجى.

وفى السياق ذاته، تفقد هشام آمنة الأعمال الإنشائية الجارية الخاصة بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بكفر الشيخ، واستمع وزير التنمية المحلية والمحافظ إلى شرح حول الموقف التنفيذى لإنشاء مقر الشبكة الوطنية الموحدة والذى سيعد نقلة حضارية كبرى للدولة المصرية فى التعامل مع الأزمات والطورائ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها الوزارات والهيئات المعنية ودواوين المحافظات كما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كل أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

ومن المقرر أن يساهم هذا المشروع القومى فى الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، ويتضمن المشروع تجهيز غرف عمليات لتحقيق السرعة فى الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية.

وأكد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح 13 مركز تكونولوجى، لتقديم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 13 مركزا بمجالس المدن، وعدد المعاملات السنوية 158 ألف طلب، بالإضافة لمركز متنقل لتقديم كل الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، وأبرزها جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكل أنواع التراخيص محلات واشغالات، واعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل ، وطلب توصيل مرافق كهرباء مياه ، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كافة سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجى، والتحول الرقمى.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والمهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والقيادات التنفيذية للمحافظة.