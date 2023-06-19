وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وتوجه وزير الأوقاف بالدعاء إلى الله عز وجل بأن يوفق الرئيس لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يجعل هذا العيد عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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