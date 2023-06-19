التموين: مشروع إنشاء المناطق التجارية بكفر الشيخ يوفر 20 ألف فرصة عمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يونيو 2023 12:30 مساءً - أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مشروع إنشاء مناطق لوجستية / تجارية / ترفيهية / اجتماعية / ادارية/ تعليمية /خدمية بمحافظة كفر الشيخ توفر فرص عمل تصل إلى 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة، بالإضافة إلى مكاتب خدمات / إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق، ومن المقرر افتتاح المشروع خلال 36 شهرا من الآن.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ مشروع إنشاء ووضع حجر الأساس لمنطقتين "لوجستية /تجارية " بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 22 فدانا تتضمن أنشطة متنوعة " تجارة نصف الجملة ، أنشطة تعبئة وتغليف، ومخازن تبريد وتجميد وانشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وادارية وغيرها من الانشطة الأخرى "، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية فى مصر.

وأضاف "عشماوى" مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة للأنشطة اللوجيستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والانماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعه الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات.