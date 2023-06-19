مصر ترحب بإعادة التمثيل الدبلوماسى بين قطر والإمارات

جدة - نرمين السيد - وأشادت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الإثنين، بهذه الخطوة الإيجابية على مسار تعزيز العمل العربى المشترك، وترسيخ وحدة الصف العربى، مؤكدة دعمها لكل الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العربية على مختلف المستويات، وحماية مصالح الشعوب العربية الشقيقة.

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