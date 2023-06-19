القاهرة تعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام 2024/2023

جدة - نرمين السيد - بدوره أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن التقديم من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التربيه والتعليم.

ويسمح للطالب تسجيل الدخول فى بدايه ميعاد التقديم لإضافة رغبته وحفظها لمدة أسبوعين، على أن يتم سرعة البت إلكترونيا على نفس الموقع فى قبول طلبات الطلاب للتنسيق وحسب القواعد المعمول بها فى هذا الشأن مع مراعاه، التالى:

1- يتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو حسب مربع الإدارات التعليمية التى حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة مرحلة التعليم الأساسى.

2- الطلاب الحاصلون على مجموع (266) درجة فأكثر، يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التى يرغبونها خارج المربع السكنى أو داخله على مستوى المحافظة، وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد على 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

3- الطلاب الحاصلون على مجموع درجات (252) درجة فأكثر يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التى يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط، ودون القيد بالمربع السكنى وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد على (25%) من أعداد الطلاب المقبولين بها.

4- لا يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية، إلا لأبناء محافظه القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة، ولا يسمح إطلاقا لطلاب الصف الأول الثانوى بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

كما أشار مدير المديرية إلى أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة (140) درجة، أما فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام بـ(40) درجة.