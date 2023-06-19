جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، إنجازات المشروع القومى فى محافظة قنا، حيث خصصت الدولة 2.1 مليار جنيه لتبطين 172 ترعة فى المحافظة، بإجمالى أطوال وصل إلى 603 كيلومترات، لخدمة 123 ألفا و643 فدانا.
كما جرى تبطين ترع ومصارف منها بأطوال بلغت 358 كيلو حتى الآن، وجار تبطين 128 ترعة ومصرف بمختلف قرى المحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشروع تبطين الترع العملاق.. مياه قنا فى أمان (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.