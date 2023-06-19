مشروع تبطين الترع العملاق.. مياه قنا فى أمان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، إنجازات المشروع القومى فى محافظة قنا، حيث خصصت الدولة 2.1 مليار جنيه لتبطين 172 ترعة فى المحافظة، بإجمالى أطوال وصل إلى 603 كيلومترات، لخدمة 123 ألفا و643 فدانا.

كما جرى تبطين ترع ومصارف منها بأطوال بلغت 358 كيلو حتى الآن، وجار تبطين 128 ترعة ومصرف بمختلف قرى المحافظة.