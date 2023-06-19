إجازات عيد الأضحى 2023 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح إجازات عيد الأضحى 2023.

جدير بالذكر أن وقت صلاة عيد الأضحى يبدأ بعد شروق الشمس بحوالى ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، ويجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يصليها قضاءً كما ذكر العديد من العلماء.

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