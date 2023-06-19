جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يُلقى "جبالى" كلمة فى مجلس النواب الليبى، ثم يعقد لقاءً رفقة عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى. وتأتى هذه الزيارة فى إطار تعزيز العلاقات التى تجمع البلدين على المستويات كافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول رئيس البرلمان المصرى لمجلس النواب الليبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.