القاهرة تستعد لذبح الأضاحى.. مجازر مجانية وعقوبات للمخالفين (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى أبرز ما أعلنته محافظة القاهرة بشأن ذبح الأضاحى:
وحذرت المحافظة من الذبح بالشوارع وتوعدت المخالفين بغرامة تصل 10 آلاف، موضحة أن المجازر المتاحة هى: الآلى ـ جيركو ـ السلام ـ الممتاز ـ طرة ـ حلوان.
وذكرت أن الخدمات بالمجان، وتشمل أيضا الكشف على الحيوان قبل الذبح وعلى اللحوم، والاستضافة لحين انتهاء الذبح وتوفير أماكن انتظار للسيارات.
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