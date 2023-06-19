القاهرة تستعد لذبح الأضاحى.. مجازر مجانية وعقوبات للمخالفين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى أبرز ما أعلنته محافظة القاهرة بشأن ذبح الأضاحى:

وحذرت المحافظة من الذبح بالشوارع وتوعدت المخالفين بغرامة تصل 10 آلاف، موضحة أن المجازر المتاحة هى: الآلى ـ جيركو ـ السلام ـ الممتاز ـ طرة ـ حلوان.

وذكرت أن الخدمات بالمجان، وتشمل أيضا الكشف على الحيوان قبل الذبح وعلى اللحوم، والاستضافة لحين انتهاء الذبح وتوفير أماكن انتظار للسيارات.